Un fusibile esploso ha causato un blackout durato giorni nel Quadrilatero di Torino. La corrente si è interrotta in diverse abitazioni e attività commerciali, lasciando senza elettricità residenti e operatori. Nonostante i sistemi di smart city, la rete elettrica nel centro città ha subito un collasso improvviso. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito le cause del guasto o le misure adottate per ripristinare il servizio.

? Domande chiave Come ha fatto un fusibile esploso a bloccare l'elettricità per giorni?. Perché la rete elettrica del centro collassa nonostante la Torino smart?. Chi deve rispondere dei ritardi negli interventi tecnici nel Quadrilatero?. Quali traumi ha dovuto affrontare la famiglia già colpita dal crollo?.? In Breve Blackout continui tra il 27 e il 29 maggio 2026 nel Quadrilatero Romano.. Intervento tecnico tardivo per sostituzione fusibile esploso il pomeriggio del 28 maggio.. Famiglia colpita già sfollata nel luglio 2024 per crollo di un solaio.. Disservizi via Garibaldi evidenziano fragilità infrastrutture rispetto alla narrazione Torino smart. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, blackout nel Quadrilatero: il calvario di una famiglia

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