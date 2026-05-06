Storia di una stella caduta l?ultimo Natale in famiglia prima del lungo calvario

Il 22 dicembre 2025, in un appartamento di Nola, a circa venti chilometri da Napoli, si svolge un momento di festa mentre tre bambini sono presenti sotto l’albero di Natale. Questa data segna l’ultimo Natale in famiglia prima di un periodo difficile che coinvolge un lungo percorso di sofferenza e sfide. La scena si svolge in un contesto domestico, con l’atmosfera tipica delle festività, ma con un’ombra di eventi futuri che cambieranno radicalmente la vita dei presenti.

Questa è una storia che comincia il 22 dicembre del 2025 sotto un albero di Natale. In un piccolo appartamento di Nola - a una ventina di chilometri da Napoli - ci sono tre bambini che giocano. Il più piccolo si chiama Domenico, ha poco più di due anni e fissa le luci intermittenti che riempiono di colori l’alberello di plastica addobbato con palline e strisce fosforescenti. È la magia del Natale. Sì, tra tre giorni sarà Natale, che bello. E che meraviglia quei riflessi delle candeline elettriche che sfavillano negli occhi dei tre fratellini. Mamma, papà, che bello il Natale. Per Domenico sarà l’ultima volta che guarda quelle lucine. Domenico non c’è più.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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