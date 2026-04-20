Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, nel quartiere dello shopping di lusso a Milano, un uomo ha sottratto una giacca del valore di 30mila euro dallo zaino di una cliente. Dopo aver agito, il ladro si è allontanato rapidamente. Le forze dell’ordine sono intervenute e, grazie alle verifiche, hanno identificato e arrestato il responsabile. L’indagine prosegue per chiarire eventuali altri episodi riconducibili allo stesso soggetto.

Milano, 20 aprile 2026 – Nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rapina impropria, nonché deferito in stato di libertà per furto aggravato e ricettazione, un cinese 27enne, con precedenti specifici. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 16,30 in un negozio della prestigiosa via Sant’Andrea, all’angolo con via della Spiga, ove era stato riconosciuto il soggetto che, lo scorso 17 aprile, aveva asportato una giacca del valore di trentamila euro. Lo zaino con la refurtiva . Sul posto, il malvivente ha spintonato gli operanti, divincolandosi nel tentativo di fuggire e sottrarsi al controllo, colpendo con un pugno la mano destra di un militare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto nel Quadrilatero della Moda: s’infila nello zaino una giacca da 30mila euro e scappa. Incastrato il ladro di griffe di lusso

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