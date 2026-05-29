Quindi, alla grande? Nì. Mettiamola così: saltando a piè pari anche il dibattito sul fatto che sia un «cialtrone» (cit.) o un genio, fisiologico di fronte a certi fenomeni, resta il successo avuto a fine 2025, enorme oggi se si parla di un indipendente come lui, spinto dall’album TonyPitony e dall’EP acustico Peccato per i testi. Merito di un lavoro certosino a 360 gradi, che gli ha permesso di farsi notare live – chi ha partecipato ai concerti ne parla come di un’esperienza a sé, difficile da trovare altrove – attraverso la costruzione di un personaggio che funziona e di canzoni, comunque, micidiali. Non c’è tanto da aggiungere: demenziale quanto si vuole, ok, ma il punto di forza è che fa ridere con la musica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - TonyPitony è già in crisi? C'è qualcosa che non torna nella canzone con Guè e Shablo

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