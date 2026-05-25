Guè, TonyPitony e Shablo hanno annunciato l’uscita del singolo Cadillac, che sarà disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 maggio. È la prima volta che i tre collaborano insieme in un brano, considerato già un possibile tormentone estivo. La canzone porta la firma del trio, unendo le rispettive esperienze musicali. La data di uscita è stata comunicata attraverso i canali ufficiali.

Un trio d’eccezione e un brano in lizza per il titolo di tormentone dell’estate: Guè, TonyPitony e Shablo hanno annunciato l’uscita del singolo Cadillac, disponibile sulle piattaforme digitali dal prossimo 29 maggio. La curiosità dei fan, neanche a dirlo, è alle stelle. TonyPitony, Guè e Shablo annunciano Cadillac. Si annuncia un featuring a dir poco “iconico” quello che vede riuniti per la prima volta TonyPitony, Guè e Shablo. I tre artisti hanno infatti annunciato l’uscita del brano Cadillac, che arriverà sulle piattaforme digitali da venerdì 29 maggio 2026. Sul singolo, per il momento vige un riserbo quasi assoluto: sono infatti pochissimi i dettagli trapelati sulla canzone, che potrebbe giocare un ruolo da protagonista assoluta con la stagione estiva alle porte. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - TonyPitony, Guè e Shablo per la prima volta insieme col singolo Cadillac

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