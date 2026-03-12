Venerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della sua discografia. C’era grande attesa in vista della seconda parte di Ma io sono fuoco Capitolo II e Annalisa non ha deluso di certo le aspettative. La cantante ha annunciato per la giornata di domani 13 marzo, l’uscita del suo nuovo singolo Canzone estiva. Prosegue dunque così la scia dei successi dell’artista dopo l’album Ma io sono fuoco e record non solo a livello di streaming e riconoscimenti, ma anche di live, tra un sold out e un altro. Ora l’uscita del nuovo brano, che ha già attirato l’attenzione di molti per diversi motivi, a partire dal testo, per passare al significato che si cela dietro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Annalisa torna con il nuovo singolo Canzone estiva: di cosa parla la canzone

Articoli correlati

Annalisa, il nuovo singolo è Canzone estiva, ad aprile il tour nei palasportCanzone estiva è il titolo del brano inedito di Annalisa, che accompagnerà il tour nei palasport Canzone estiva è il titolo del brano inedito di...

Annalisa torna con “Canzone estiva”Annalisa pubblica il nuovo singolo “Canzone estiva” e annuncia il Capitolo II del tour “Ma noi siamo fuoco” nei palasport italiani da aprile 2026 Si...

#annalisa#esibizionista #album#nuovo#iosonofuoco #musica#canzoni#frasi #parole#balletto#coreografía

Contenuti e approfondimenti su Annalisa torna

Temi più discussi: Annalisa torna con Canzone estiva, provocazione pop tra fuoco e amore; Annalisa torna con Canzone estiva; Annalisa torna con Canzone estiva: Mi vuoi più suora o pornodiva?, il nuovo singolo anticipa il secondo capitolo del tour nei palasport; Annalisa pubblica il nuovo singolo Canzone estiva.

Annalisa torna con Canzone estiva: Mi vuoi più suora o pornodiva?, il nuovo singolo anticipa il secondo capitolo del tour nei palasportAnnalisa torna con Canzone estiva, il nuovo singolo in uscita il 13 marzo. Il brano prosegue il percorso dell’album Ma io sono fuoco e anticipa il tour nei palasport italiani. gay.it

Annalisa torna con Canzone estivaAnnalisa pubblica il nuovo singolo Canzone estiva e annuncia il Capitolo II del tour Ma noi siamo fuoco nei palasport italiani da aprile 2026 ... lopinionista.it

Si chiama così, ma non è una canzone estiva: Annalisa torna con un nuovo singolo, "Canzone estiva" appunto, in uscita il 13 marzo. L'annuncio è stato preceduto da un cartello pubblicitario con un QR Code che portava a un sondaggio, direttamente collegato facebook

Si chiama così, ma non è una canzone estiva: Annalisa torna con un nuovo singolo, "Canzone estiva" appunto, in uscita il 13 marzo. L'annuncio è stato preceduto da un cartello pubblicitario con un QR Code che portava a un sondaggio, direttamente collegato x.com