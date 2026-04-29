Elia Marangon intervista all’Ettore del Paradiso delle Signore | Ho trovato una libertà che non conoscevo

L’attore ha parlato del suo percorso interpretando Ettore nella serie televisiva, sottolineando come il ruolo gli abbia offerto nuove possibilità di espressione e autonomia. Ha descritto il rapporto tra il lavoro sul set e la sua crescita personale, evidenziando aspetti di disciplina e di libertà creativa che ha sperimentato durante le riprese. L’intervista si concentra sui cambiamenti vissuti dall’attore prima e dopo aver interpretato il personaggio.

Ci sono incontri che non iniziano davvero nel momento in cui si stringe una mano o si accende un registratore. Cominciano prima, in una zona più silenziosa e meno visibile, dove si sedimentano le domande. In questo caso, la domanda ha il volto di un personaggio: Ettore Marchesi, uno dei ‘cattivi’ di Il Paradiso delle Signore su Rai 1. Ma, appena la si guarda meglio, cambia direzione. Non riguarda più soltanto ciò che si vede in scena, ma ciò che resta quando la scena finisce. Non riguarda più il personaggio, ma chi lo ha abitato. E allora la vera domanda diventa un’altra: cosa succede quando un ruolo smette di essere solo lavoro e diventa...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Elia Marangon, intervista all’Ettore del Paradiso delle Signore: “Ho trovato una libertà che non conoscevo” Notizie correlate Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 9 marzo 2026: Umberto vuole controllare EttoreNuovo appuntamento, lunedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 27 marzo 2026: Odile fa una scelta drastica (per colpa di Ettore)Ultima puntata della settimana per Il Paradiso delle Signore, la soap daily di Rai 1.