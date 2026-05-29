Tommaso e Mariavittoria | c’è un ritorno di fiamma? Cosa emerge

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati visti insieme più volte negli ultimi giorni. Sono stati fotografati mentre passeggiavano mano nella mano in zona centrale. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, né ci sono conferme sulla natura del loro rapporto. I due sono stati già coinvolti in passato in una relazione, ma ora non ci sono dettagli certi sulla possibilità di un ritorno di fiamma.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: c’è un ritorno di fiamma?. C’è una differenza enorme tra apparire e restare impressi. Nel mondo velocissimo dei social, dei reality e delle emozioni usa-e-getta, quasi tutti cercano attenzione. Pochissimi, invece, riescono a creare presenza. Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti appartengono esattamente a quella categoria rara: persone che, nel bene o nel male, lasciano una traccia emotiva. Non sono soltanto due volti conosciuti. Sono due modi diversi di stare dentro il caos contemporaneo. Leggi anche Weekend fuori porta? Capi e accessori da mettere subito in borsa La loro storia d’amore si è conclusa pochi mesi fa, ma nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Tommaso e Mariavittoria: ci sarà il lieto fine

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