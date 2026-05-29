Grande Fratello | ritorno di fiamma tra Tommaso e Mariavittoria?

Dopo mesi di silenzio sui social, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati visti di nuovo in contatto. La coppia, nota per la partecipazione al Grande Fratello, si sarebbe riavvicinata, segnando un possibile ritorno di fiamma. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma le conversazioni tra i due sarebbero riprese, secondo alcune fonti vicine.

Dopo la rottura ufficiale e mesi di silenzi social, tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti emergono nuove indiscrezioni: i due ex del Grande Fratello sarebbero tornati a sentirsi. Dopo la fine della loro relazione e mesi di silenzio sui social, tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti potrebbe esserci un clamoroso riavvicinamento. I due ex protagonisti del Grande Fratello, edizione 20242025 condotta da Alfonso Signorini, erano stati tra le coppie più seguite del reality. La loro storia d'amore, durata circa un anno dopo la fine del programma, si era interrotta ufficialmente lo scorso marzo. Ora però, secondo nuove indiscrezioni circolate sui social, sarebbero tornati a sentirsi, riaccendendo le voci su un possibile ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Ritorno di fiamma tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

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