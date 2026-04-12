Mariavittoria Minghetti ha risposto con un commento ironico a una sua recente dichiarazione riguardante Tommaso Franchi. La loro relazione sembra essere ormai conclusa, come dimostra la risposta della donna. La discussione ha attirato l’attenzione sui social network, dove sono stati condivisi i commenti tra le due parti. La vicenda riguarda la fine di una relazione sentimentale tra i due personaggi pubblici e la reazione di Minghetti alle notizie.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: l’amore volge al termine. Lei replica ad un commento con ironia. La fine di una storia, oggi, non è mai davvero privata. Basta un commento, una frase fuori posto, e il dolore diventa spettacolo. È quello che sta succedendo a Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che – secondo le ultime indiscrezioni – avrebbero deciso di prendere strade diverse. Sono arrivate tante segnalazioni agli esperti di gossip, dove emergerebbero dettagli sulla nuova fidanzata di Tommaso. Leggi anche Grazia e Mattia: progetti per l’estate? Parla lui Ma se lui, almeno per ora, resta in silenzio, è lei a rompere gli schemi.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Mariavittoria Minghetti, la replica ironica sulla nuova fiamma di Tommaso

Nuovo amore per Tommaso Franchi? Chi sarebbe lei e la reazione di Mariavittoria MinghettiDopo la rottura tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, continuano a circolare indiscrezioni sulla loro vita privata.

Grande Fratello, Tommaso Franchi ha un nuovo amore? La reazione di Mariavittoria MinghettiTommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sono stati tra i protagonisti del Grande fratello trasmesso nel 2024 sui teleschermi di Canale 5.