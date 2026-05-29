toh agli italiani non preoccupa putin ma come arrivare alla fine del mese

Il rapporto Eurispes evidenzia che gli italiani sono più preoccupati delle difficoltà economiche quotidiane che delle questioni politiche internazionali. Oltre il 60% della popolazione fatica a coprire le spese di bollette, mutui e affitti. La percezione di instabilità finanziaria è condivisa da una larga parte della popolazione, che manifesta ansia per il futuro economico del Paese. La preoccupazione principale riguarda la gestione delle spese mensili.

Non sono né Vladimir Putin né i carri armati russi che scorrazzano per l’Europa a popolare gli incubi degli italiani. Semmai, più prosaicamente, ci sono la paura di impoverirsi, il terrore di affitti sempre più costosi, la rinuncia alla prevenzione medica. Mentre sul lato della fiducia nelle istituzioni, il presidente della Repubblica è sempre in testa, ma viene sorpassato ampiamente da carabinieri, polizia e Guardia di finanza. Sono questi alcuni dei risultati delle ricerche condotte dall’Eurispes e condensate nel trentaseiesimo Rapporto Italia, presentato ieri dall’ente di ricerca guidato dal sociologo Gian Maria Fara. L’Italia del 2026... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Perché l'Italia è molto vulnerabile alla disinformazione russa di Putin

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