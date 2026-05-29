Tiziano Ferro ha commentato sui social l’aumento di rabbia e frustrazione tra i giovani, associando il fenomeno a immagini filtrate e alla pressione di raggiungere magrezza estrema, spesso collegata all’uso di Ozempic. L’artista ha annunciato di essere in tour con il supporto di una logopedista e di una psicologa. Ha anche espresso l’intenzione di partecipare a Sanremo in gara. È tutto pronto per il tour Stadi26, che prevede 12 concerti negli stadi italiani.

È tutto pronto per il tour Stadi26 di Tiziano Ferro, che vedrà l’artisti esibirsi in 12 date negli stadi delle principali città italiane. Si inizia domani 30 maggio allo Stadio Teghil di Lignano. Non mancheranno gli ospiti: per la prima data di San Siro il 6 giugno ci sarà Lazza, mentre il 7 giugno ci saranno Ditonellapiaga e Shiva, sicuri poi a Roma Giorgia (“me lo ha giurato sulla sua gatta Nina che verrà”) e Ariete. Dopo Lignano, il tour prosegue a Milano (6 e 7 giugno), Torino (10 giugno), Bologna (14 giugno), Padova (18 giugno), Napoli (23 giugno), Roma (27 e 28 giugno), Ancona (3 luglio), Bari (8 luglio), fino all’ultima tappa del 12 luglio a Messina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tiziano Ferro: “Sui social rabbia, frustrazione e foto filtrate con la cultura di Ozempic che ci impone la magrezza estrema. Viaggio in tour felice con logopedista e psicologa. A Sanremo andrei in gara”

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Tiziano Ferro: dalla depressione e alcoolismo a luce e speranza per milioni

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