Tiziano Ferro | Ho iniziato ad andare dalla psicologa dopo essermi trovato con la faccia sulla moquette

Il cantante ha raccontato di aver deciso di consultare uno psicologo dopo un episodio in cui si è trovato con il volto sulla moquette. Ha anche descritto un sogno ricorrente in cui un vulcano in eruzione travolgeva una città, e collega questa immagine al suo percorso di apertura personale. La narrazione si concentra sui momenti che lo hanno portato a fare coming out.

«Sognai un vulcano in eruzione, la lava che invadeva la città». È alla notte di quel sogno che Tiziano Ferro fa risalire il momento in cui ha trovato la forza di fare coming out. Era il 2010, dopo due anni di psicoterapia. E oggi quel percorso lo racconta – ironia della sorte – proprio a uno psicoterapeuta, Vittorio Lingiardi, che lo ha intervistato per il Venerdì di Repubblica. L’ennesima birra. Il punto più basso era arrivato prima: Ferro ha 28 anni, è a Milano, in una stanza d’albergo. «All’ ennesima birra casco per terra, la faccia sulla moquette, non riesco ad alzarmi», racconta. È lì che decide di chiedere aiuto. Scrive a un conoscente per farsi dare il numero della sua psicologa.🔗 Leggi su Open.online

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