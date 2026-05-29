Tiziano Ferro | Ricordo quando i big mi rifiutavano i featuring oggi dico | peggio per loro L’America? Non ne posso più sto lì solo per i miei figli L’intervista

Il ritorno di Tiziano Ferro con Sono un grande si completa con un tour negli stadi. Dodici live (tre già sold out), dieci città, da nord a sud, con una scaletta che ripercorre 25 anni di una carriera che lo ha portato ad essere prima un avanguardista puro, portando il pop decisamente oltre i confini della canzonetta all’italiana, in una zona che ancora oggi è abitata da pochissimi artisti del circuito nostrano, poi ha solidificare così tanto questa posizione da prendersi un posto tra i big assoluti della musica italiana, grazie anche a canzoni che sono entrate nel DNA della nostra cultura pop. Col progetto Sono un grande si torna stilisticamente indietro nella cronologia della tua musica. 🔗 Leggi su Open.online

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