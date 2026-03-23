La prima impressione in gara: “Le sensazioni in acqua diciamo che non erano delle migliori, anche perché abbiamo appena finito il carico, stiamo per iniziare lo scarico per gli Assoluti, quindi niente di che. Quest’anno mi sto allenando decisamente meglio, poi da quando sono tornato dall’America sono molto più motivato rispetto all’anno scorso, quindi va bene“. L’importanza di tornare alle competizioni: “È solamente una gara per togliere un po’ di ruggine, è da un po’ che non gareggiamo contro gli altri, è sempre un piacere fare un po’ di testa a testa, quindi diciamo che è stato divertente essere qui. Ora si pensa agli Assoluti“. La preparazione per le prossime gare: “Mi sento abbastanza pronto, ho recuperato sia mentalmente che fisicamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Miressi: “Mi sto allenando meglio. Più motivato da quando sono tornato dall’America”

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