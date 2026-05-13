Dopo oltre tre decenni di indagini, il Gip di Trieste ha deciso di archiviare il caso dell'Unabomber, ritenendo che non ci siano elementi sufficienti per rintracciare un colpevole. L'uomo coinvolto, ora 69enne, ha dichiarato di voler essere lasciato in pace, raccontando di aver perso anni della propria vita a causa delle indagini. La vicenda, che ha suscitato molteplici interrogativi, si conclude senza responsabilità individuate.

Ingegner Zornitta, come si sente oggi? «È il primo giorno, dopo tanti anni, che riesco ad essere tranquillo, sereno. Ho vissuto nella paura di essere condannato per fatti che non ho commesso, adesso posso finalmente tornare a pensare alla mia vita e, magari, a pianificare una vacanza». La sua posizione era già stata archiviata, ma il caso non ancora. «Proprio per questo non riuscivo a trovare un po’ di pace. Sono stato indagato per tanti anni, ho subito interrogatori, perquisizioni, accuse terribili. la paura che qualcuno potesse provare a ritirarmi dentro questa drammatica storia non mi faceva dormire». L’assistente capo della Polizia di...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Unabomber, Elvo Zornitta: «Sono un uomo che vuole solo essere lasciato in pace. Quando iniziarono a indagare su di me avevo 46 anni, oggi ne ho 69. Mi hanno rubato parte della vita, tutti i miei sogni»

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