Tiziano Ferro ha annunciato di collaborare con il rapper Lazza e di aver richiesto un featuring con Riccardo Scamarcio per il suo prossimo film. L’artista ha anche dichiarato di aver cambiato atteggiamento rispetto al passato, passando da richieste di perdono a un’affermazione di fiducia in sé stesso. Sabato 30 maggio ha aperto il suo nuovo tour allo Stadio Teghil di Lignano, esibendosi davanti a un pubblico di appassionati.

Un tempo chiedeva perdono, ora ripete ai quattro venti di essere un grande. Un bel colpo d’autostima per Tiziano Ferro, che sabato 30 maggio vara tra le gradinate dello Stadio Teghil di Lignano il suo nuovo tour nelle cattedrali del calcio. E in calendario ci sono pure quelli di Milano il 6 e 7 giugno, Bologna il 14, Ancona il 3 luglio. Intanto è arrivata una versione deluxe dell’ultima fatica discografica Sono un grande impreziosita dalle presenze di Giorgia, Shiva, Ditonellapiaga e Ariete. A tirare in radio le fila di tutto la reinterpretazione con Lazza, 25 anni dopo esatti, della sua primissima hit. E il titolo XXdono, col suo surplus di X, la dice lunga sulla voglia di reinventarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tiziano Ferro: “Mi reinvento con Lazza e chiedo XXdono. Per il mio film vorrei Riccardo Scamarcio”

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