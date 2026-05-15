Tiziano Ferro | nuova versione di Xdono con Lazza
A 25 anni dalla prima uscita, Tiziano Ferro ha pubblicato una versione rivisitata del suo brano “Xdono”, intitolata “XXDONO”. La canzone è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da oggi. La nuova versione vede anche la partecipazione di Lazza, che ha collaborato alla registrazione. La versione originale di “Xdono” era stata pubblicata nel 1998 e ha segnato una tappa importante nella carriera dell’artista. La release è stata annunciata attraverso canali ufficiali dell’artista.
MILANO – A 25 anni dalla pubblicazione di “Xdono”, Tiziano Ferro sceglie di celebrare uno dei brani più iconici della sua carriera con una nuova versione dal titolo “XXDONO”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi. Il singolo vede la partecipazione di Lazza e rappresenta un ponte ideale tra due generazioni della musica italiana, unendo il sound che nel 2001 appariva rivoluzionario con le sonorità urban contemporanee. Registrata a Los Angeles, la nuova versione del brano è stata completamente ripensata grazie alla produzione di NKO e Zef. L’intervento di Lazza, autore di una strofa inedita, contribuisce a rendere ancora più attuale una canzone che già all’epoca anticipava molte delle caratteristiche oggi dominanti nella scena pop e urban italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
TIZIANI FERRO e LAZZA - XXDONO (Testo)
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Tiziano Ferro pubblica XXdono, una versione inedita della storica hit di 25 anni fa, realizzata con Lazza e registrata a Los Angeles #TizianoFerro #XXdono #Lazza #SonoUnGrande x.com
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