Tiziano Ferro | nuova versione di Xdono con Lazza

A 25 anni dalla prima uscita, Tiziano Ferro ha pubblicato una versione rivisitata del suo brano “Xdono”, intitolata “XXDONO”. La canzone è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da oggi. La nuova versione vede anche la partecipazione di Lazza, che ha collaborato alla registrazione. La versione originale di “Xdono” era stata pubblicata nel 1998 e ha segnato una tappa importante nella carriera dell’artista. La release è stata annunciata attraverso canali ufficiali dell’artista.

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MILANO – A 25 anni dalla pubblicazione di “Xdono”, Tiziano Ferro sceglie di celebrare uno dei brani più iconici della sua carriera con una nuova versione dal titolo “XXDONO”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi. Il singolo vede la partecipazione di Lazza e rappresenta un ponte ideale tra due generazioni della musica italiana, unendo il sound che nel 2001 appariva rivoluzionario con le sonorità urban contemporanee. Registrata a Los Angeles, la nuova versione del brano è stata completamente ripensata grazie alla produzione di NKO e Zef. L’intervento di Lazza, autore di una strofa inedita, contribuisce a rendere ancora più attuale una canzone che già all’epoca anticipava molte delle caratteristiche oggi dominanti nella scena pop e urban italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tiziano Ferro: nuova versione di “Xdono” con Lazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TIZIANI FERRO e LAZZA - XXDONO (Testo) Sullo stesso argomento Tiziano Ferro, 25 anni dopo ecco la nuova versione di “Xdono” con Lazza“XXdono”: è quella di venerdì 15 maggio la data da segnare sul calendario per l’uscita del nuovo brano di Tiziano Ferro, disponibile in tutti gli... Leggi anche: Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di “XDONO” con Lazza Tiziano Ferro pubblica XXdono, una versione inedita della storica hit di 25 anni fa, realizzata con Lazza e registrata a Los Angeles #TizianoFerro #XXdono #Lazza #SonoUnGrande x.com Tiziano Ferro ‘rilancia’ Xdono con Lazza. Fan spiazzati dal remake in chiave rap: Non andava toccataIl cantante ha pubblicato una nuova versione del singolo amatissimo, con la collaborazione del collega più giovane. Ma il web è già diviso tra puristi ed entusiasti. libero.it Tiziano Ferro rifà Xdono con LazzaXXdono, il nuovo brano di TIZIANO FERRO disponibile in tutti gli store digitali e in radio da venerdì 15 maggio, è una rivisitazione di Xdono, il singolo che Ferro pubblicò il 22 giugno del 2001 – ... rockol.it