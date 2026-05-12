Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di XDONO con Lazza

Tiziano Ferro ha celebrato i 25 anni dal rilascio di “XDONO” presentando una nuova collaborazione con Lazza. La canzone, disponibile in streaming e nei negozi digitali, segna un momento speciale per l'artista, che ha condiviso sui social alcune immagini legate a questa ricorrenza. La collaborazione tra i due artisti è stata annunciata ufficialmente attraverso i canali di comunicazione, suscitando l'interesse dei fan.

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Milano, 12 mag. (askanews) – “XXDONO”, il nuovo brano di Tiziano Ferro disponibile in tutti gli store digitali e in radio da venerdì 15 maggio (per TZN Srl in licenza per Sugar Music e distribuito da Universal Music Italia), è la prova che la “XDONO” che festeggia quest’anno 25 anni di successi era già all’epoca della sua uscita una canzone proiettata nel futuro della musica italiana, un po’ come Marty McFly in “Back To The Future”. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova strumentale del brano, firmata da NKO e Zef, non fanno che certificare l’innegabile attualità di una canzone che suonava 2026 già nel 2001. Come ha raccontato Ferro: “Quando nel 2001 presentavo questo brano alle etichette in cerca di contratto nessuno voleva firmare quel sound, troppo R’N’B per quel tempo.🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tiziano Ferro, 25 anni dopo ecco la nuova versione di “Xdono” con Lazza“XXdono”: è quella di venerdì 15 maggio la data da segnare sul calendario per l’uscita del nuovo brano di Tiziano Ferro, disponibile in tutti gli... Sanremo, Tiziano Ferro incanta l'Ariston a 25 anni da 'Xdono'Il cantante di Latina è tornato sul palco con un'emozione diversa festeggiando così un anniversario importante della prima hit che lo ha reso famoso... Argomenti più discussi: Tiziano Ferro ferma l'uscita del nuovo album: Sentivo il bisogno di tornare sulle canzoni. E alla fine fa una promessa; MUSICA - XXDONO, venerdì 15 maggio in radio e in digitale in una versione inedita il brano di Tiziano Ferro con Lazza; Shiva domina la classifica Fimi: 'Vangelo' in vetta per la seconda settimana. Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di XDONO con LazzaMilano, 12 mag. (askanews) – XXDONO, il nuovo brano di Tiziano Ferro disponibile in tutti gli store digitali e in radio da venerdì 15 maggio (per TZN Srl in licenza per Sugar Music e distribuito da ... askanews.it