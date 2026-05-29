L'attrice e showgirl ha raccontato di essere entrata nel mondo dello spettacolo per caso, grazie a un'attenzione di un noto comico. Ha anche riferito che un regista famoso la corteggiò, mentre un altro, noto per il suo ruolo nel cinema, aveva interesse a collaborare con lei. Ha ricordato il suo rapporto con un conduttore televisivo molto impegnato, che delegava poco, e ha condiviso alcune esperienze personali con colleghi e artisti del settore.

L’attrice e showgirl: «Entrai nel mondo dello spettacolo casualmente, grazie a Macario che mi notò. Era molto protettivo Baudo era una macchina da lavoro, ma delegava poco. Ho lasciato quell’ambiente per occuparmi dei miei genitori malati» Quantunque siano trascorsi 43 anni, molti ancora ricordano la professoressa Serena Stanzani nel film Una gita scolastica (1983) di Pupi Avati, interpretata da Tiziana Pini, bellezza folgorante. Partecipò a una decina di film, fece tv e co-presentò due Sanremo. Figlia unica, a un certo punto decise di congedarsi dal cinema per uno scopo assai nobile, dedicarsi alla cura fino all’ultimo del padre e della madre. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tiziana Pini: «Sordi mi corteggiò, Tinto Brass mi voleva»

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