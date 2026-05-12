Reginaldo e il passaggio all’Inter | Maicon mi disse che Mou mi voleva

Durante una partita tra Inter e Siena del 2009, Reginaldo si distinse per le sue prestazioni, attirando l’attenzione di José Mourinho. Il tecnico portoghese considerò l’eventualità di trasferire l’attaccante brasiliano alla squadra nerazzurra. In una conversazione successiva, Maicon riferì a Reginaldo che Mourinho aveva espresso interesse nel volerlo in rosa. Questi dettagli sono stati condivisi attraverso un video rilasciato di recente.

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