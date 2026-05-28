Damiano Rizzi ha dichiarato che la morte della sorella Tiziana, vittima di femminicidio, gli aveva già portato via molto. Per questo motivo, ha deciso di impegnarsi affinché la frase “Mai più” diventi una realtà, evitando che altre persone subiscano violenza simile. Rizzi ha condiviso il suo dolore e il desiderio di sensibilizzare sull’argomento, dedicando il suo impegno alla memoria della sorella.

Mentre in Italia si continua a discutere se inserire o meno l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, i dati raccontano una realtà che corre contro tempo. Il 97% degli adolescenti utilizza almeno un social network ogni giorno e il 95% controlla il telefono entro dieci minuti dal risveglio. Prima di qualsiasi altra interazione col mondo esterno. E quando la famiglia, la scuola, le istituzioni faticano a parlare di emozioni, relazioni e sessualità, come sottolinea Rizzi, quello spazio viene occupato sempre più spesso dai social, dagli influencer e dalla pornografia online. «Il problema non riguarda solo la violenza di genere», continua Damiano Rizzi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Damiano Rizzi: «La morte mi aveva già portato via mia sorella Tiziana, vittima di femminicidio. Non ero disposto a lasciare che mi portasse via tutto»

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