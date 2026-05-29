Il centrosinistra sta cercando di rafforzare la propria posizione in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Nel tentativo di recuperare voti, si sta concentrando sull’invio di segnali chiari all’area centrista e moderata, oltre a puntare a coinvolgere le frazioni. La strategia include anche l’utilizzo di un documento di Romano Mari, che mira a rafforzare l’appello verso gli elettori di centro.

Dare segnali forti all’area centristamoderata e recuperare voti nelle frazioni. È questo il doppio binario lungo il quale sta provando a muoversi il centrosinistra in vista del ballottaggio del 7 e 8 giugno. Strappato il secondo turno per il rotto della cuffia, Gianluca Tittarelli non vuole perdere tempo. Si susseguono le telefonate e gli incontri per individuare una strategia che consenta alla coalizione di recuperare il gap di 1.609 che la separa dal sindaco uscente Sandro Parcaroli. Allo stato attuale, i fronti su cui lavorare sono due: uno politico e l’altro programmatico. Sul fronte politico, l’obiettivo è correggere il profilo di una coalizione che, secondo molti, è sbilanciata a sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tittarelli, obiettivo rimonta. La carta Romano Mari per recuperare voti al centro

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