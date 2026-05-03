L’allenatore della squadra giovanile ha commentato la partita, affermando che l’obiettivo principale era qualificarsi, anche se ritiene che la squadra avrebbe potuto gestire meglio il momento di difficoltà. Ha inoltre sottolineato che il recupero delle energie resta una priorità, in particolare in vista delle prossime sfide. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di migliorare le performance e ridurre il livello di sofferenza durante le partite.

di Luca Fioretti Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno». Le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Next Gen. Brambilla ha parlato così della sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, valida per il primo turno playoff del Girone B di Serie C. Le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO OBIETTIVO – «Oggi l’obiettivo fondamentale era passare il turno e, avendo due risultati su tre a disposizione, avevamo un vantaggio importante. Chiaramente potevamo soffrire molto meno: stavamo gestendo la partita in modo ottimo, da squadra matura, ma poi ci siamo complicati la vita da soli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie»

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