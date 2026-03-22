Il club nerazzurro continua a considerare il portiere Vicario come un possibile acquisto per la prossima stagione. Fabrizio Romano ha confermato che la società sta monitorando attentamente la situazione, dopo il viaggio di Ausilio a Londra. La trattativa rimane aperta e il nome di Vicario rimane in cima alla lista dei potenziali rinforzi per la porta.

Inter News 24 Vicario Inter, resta un obiettivo concreto per la porta nerazzurra. A parlarne anche Fabrizio Romano dopo il viaggio di Ausilio a Londra. L’ Inter continua a monitorare attentamente la situazione di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, come confermato da Fabrizio Romano in un recente video sul suo canale YouTube. Il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, è stato recentemente a Londra per seguire alcune partite, tra cui quelle di Chelsea e Tottenham, e per mantenere i contatti con diversi agenti importanti. Durante questo viaggio, i rapporti tra l’Inter e gli agenti di Vicario si sono ulteriormente consolidati, avvicinando sempre più il giocatore al club nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Vicario Inter, resta un obiettivo concreto per la porta! La rivelazione di Romano: questa la situazione

Articoli correlati

Mercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu MartinezMercato Inter, cresce la fiducia per Vicario: c’è l’apertura totale! La rivelazione di Romano e la verità sul Dibu Martinez Nico Gonzalez show, che...

Calciomercato Inter, Vicario obiettivo concreto e c’è ottimismo: ecco cosa mancaCalciomercato Inter, quanta concorrenza per Castro! Dalla Serie A un club fa sul serio sull’attaccante argentino Piovani dopo Sassuolo Inter Women:...

Una selezione di notizie su Vicario Inter

Temi più discussi: Tudor, il disastro Champions è un assist all'Inter: sì di Vicario ai nerazzurri. Ma c'è un'alternativa...; Inter: tutto su Vicario, in rotta col Tottenham. Ma Sommer può restare: il ruolo e i piani dei nerazzurri; ?? Inter: anche i big a rischio, nel mirino Vicario e Koné. Milan su Kean e Gila; Inter resta in pole per Vicario: due le alternative e complicato immaginare l’assalto a….

Romano: Ok totale di Vicario all’Inter, il viaggio di Ausilio a Londra è servito a…Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Guglielmo Vicario per la porta ... fcinter1908.it

Infortunio Vicario, stop lunghissimo: cosa succede ora tra Inter e JuventusInfortunio Vicario - Come già anticipato questa mattina, Guglielmo Vicario non è stato convocato in Nazionale dal Ct Gattuso a ... fantamaster.it

Romano: “Ok totale di Vicario all’Inter, il viaggio di Ausilio a Londra è servito a…” facebook

Romano: “Ok totale di Vicario all’Inter, il viaggio di Ausilio a Londra è servito a…” x.com