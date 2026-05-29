Tiro a segno Massimo Spinella quinto nella pistola automatica a Monaco di Baviera
Nella penultima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Monaco di Baviera, un atleta italiano si è piazzato al quinto posto nella pistola automatica da 25 metri maschile.
Si chiude anche la penultima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania: nella pistola automatica da 25 metri maschile si classifica al quinto posto Massimo Spinella. Vittoria e record del mondo per il cinese Su Lianbofan, che chiude la finale con 3540 e supera col minimo scarto nel duello finale il transalpino Clement Bessaguet, secondo a quota 3440. Gradino più basso del podio per il tedesco Florian Peter, terzo con 2835 dopo aver eliminato in precedenza allo shoot-off il sudcoreano Lee Gunhyeok, quarto con 2330. Si ferma in quinta posizione la corsa in finale dell’azzurro Massimo Spinella, che chiude a quota 1725, pagando a caro prezzo una brutta partenza, con 510 dopo due serie. 🔗 Leggi su Oasport.it
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