Tiro a segno Massimo Spinella quinto nella pistola automatica a Monaco di Baviera

Da oasport.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella penultima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Monaco di Baviera, un atleta italiano si è piazzato al quinto posto nella pistola automatica da 25 metri maschile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiude anche la penultima giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera, in Germania: nella pistola automatica da 25 metri maschile si classifica al quinto posto Massimo Spinella. Vittoria e record del mondo per il cinese Su Lianbofan, che chiude la finale con 3540 e supera col minimo scarto nel duello finale il transalpino Clement Bessaguet, secondo a quota 3440. Gradino più basso del podio per il tedesco Florian Peter, terzo con 2835 dopo aver eliminato in precedenza allo shoot-off il sudcoreano Lee Gunhyeok, quarto con 2330. Si ferma in quinta posizione la corsa in finale dell’azzurro Massimo Spinella, che chiude a quota 1725, pagando a caro prezzo una brutta partenza, con 510 dopo due serie. 🔗 Leggi su Oasport.it

tiro a segno massimo spinella quinto nella pistola automatica a monaco di baviera
© Oasport.it - Tiro a segno, Massimo Spinella quinto nella pistola automatica a Monaco di Baviera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tiro a segno, Massimo Spinella sfiora il successo nella pistola automatica a GranadaDurante la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Granada, in Spagna, un atleta italiano si è distinto ottenendo il secondo posto...

Tiro a segno, Oliver Geis vince l’oro nella pistola automatica agli Europei. Spinella sfiora la finaleNell’ultima giornata di gare ai Campionati Europei di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia, la Germania ottiene una doppietta nella finale di...

Argomenti più discussi: Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Monaco: azzurri in massa in Baviera; Tiro a segno, l’Italia punta ad essere protagonista in Coppa del Mondo a Monaco di Baviera; Tiro a segno l’Italia punta ad essere protagonista in Coppa del Mondo a Monaco di Baviera.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web