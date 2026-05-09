Nell’ultima giornata di gare ai Campionati Europei di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia, la Germania ottiene una doppietta nella finale di pistola automatica da 25 metri maschile. Oliver Geis conquista la medaglia d’oro, mentre Emanuel Mueller si ferma al secondo posto. Nella stessa competizione, un’atleta italiano si ferma a un passo dalla finale, sfiorandola. La gara si è svolta senza altri dettagli sui punteggi o sui partecipanti.

Doppietta tedesca nell’ultima finale delle specialità olimpiche in programma agli Europei da 25 e 50 metri 2026 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella pistola automatica da 25 metri maschile si impone Oliver Geis davanti al connazionale Emanuel Mueller. Fuori dalla finale Massimo Spinella, nono, e Riccardo Mazzetti, 16°. Nella finale il duello tutto teutonico per la medaglia d’oro premia Oliver Geis, che firma anche il nuovo record del mondo con 3240, battendo il connazionale Emanuel Mueller, d’argento con 2940. Medaglia di bronzo per l’ austriaco Richard Zechmeister, terzo con 2435. Restano giù dal podio i francesi Clement Bessaguet, quarto con 2030, e Jean Quiquampoix, quinto a quota 1725, mentre è sesto l’altro tedesco Florian Peter con 1120.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, Oliver Geis vince l’oro nella pistola automatica agli Europei. Spinella sfiora la finale

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