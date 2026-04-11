Tiro a segno Massimo Spinella sfiora il successo nella pistola automatica a Granada

Durante la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno a Granada, in Spagna, un atleta italiano si è distinto ottenendo il secondo posto nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile. L’atleta ha concluso la gara alle spalle di un concorrente cinese, che si è aggiudicato il primo posto. Questa posizione rappresenta il primo podio per l’Italia in questa competizione.

Arriva il primo podio per l’Italia a Granada, in Spagna, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: Massimo Spinella chiude alla piazza d’onore nella finale della pistola automatica da 25 metri maschile, superato soltanto dal cinese Yang Yuhao. Nel nuovo format della finale a otto, il duello conclusivo premia il cinese Yang Yuhao, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera per 31-30 l’azzurro Massimo Spinella, che conquista così il secondo posto. Per il cinese ci sono anche il record del mondo assoluto eguagliato e quello della categoria junior. Completa il podio il transalpino Jean Quiquampoix, escluso al terzo posto ad una serie dal termine con 2735, che precede il connazionale Clement Bessaguet, quarto con 2130.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Massimo Spinella sfiora il successo nella pistola automatica a Granada Tiro a segno, Shen Yiyao centra il successo nella pistola da 10 metri femminile a GranadaLa quinta giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, in corso a Granada, in Spagna, si apre con la doppietta... Tiro a segno, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Granada: ci sono Sollazzo, Maldini e SpinellaDopo gli Europei a 10m di qualche settimana fa, la nazionale italiana di tiro a segno è pronta a tornare sulla scena internazionale, in questa prima...