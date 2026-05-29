Nella seconda finale della giornata alla tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno, si è registrata una doppietta indiana nella categoria femminile di pistola ad aria compressa da 10 metri. La vincitrice è stata Inder Singh Suruchi, seguita dalla connazionale Esha Singh. Entrambe le atlete hanno concluso la gara con i migliori risultati, portando a casa i primi due posti.

Doppietta indiana nella seconda finale di giornata della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a segno: nella pistola ad aria compressa da 10 metri femminile vince Inder Singh Suruchi davanti alla connazionale Esha Singh. L’unica azzurra al via, Alessandra Fait, esce nelle qualificazioni, chiuse al 55° posto con 569600 (12x). In finale il duello conclusivo è il derby indiano, che premia Inder Singh Suruchi, la quale batte la connazionale Esha Singh con il punteggio di 242.1 a 241.2. Sale sul gradino più basso del podio la sudcoreana Choo Gaeun, terza con 220.2, davanti alla bulgara Miroslava Mincheva, quarta a quota 199.4. Chiude al quinto posto la cinese Zhang Qi, con 178. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, doppietta indiana nella pistola ad aria compressa femminile in Coppa del Mondo

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