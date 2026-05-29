TikTok | la sfida di portare l’informazione tra i giovani

Notizia in breve

Le domande principali riguardano come il giornalismo possa contrastare la diffusione di disinformazione su TikTok e perché i giovani preferiscano i video brevi rispetto ai media tradizionali. La piattaforma si trova di fronte alla sfida di mantenere un’informazione affidabile e verificata, mentre gli utenti più giovani scelgono contenuti rapidi e immediati. La questione riguarda anche i metodi con cui le fonti ufficiali possono adattarsi a questo formato per comunicare efficacemente.