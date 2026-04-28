Alle prossime elezioni amministrative in Basilicata, il partito Azione si concentra sull'incremento della partecipazione giovanile e sul rafforzamento della presenza nel territorio locale. La strategia prevede candidature e iniziative rivolte ai giovani, con l’obiettivo di coinvolgere maggiormente questa fascia della popolazione. La campagna si focalizza anche sulla valorizzazione delle comunità locali, puntando a un miglioramento delle amministrazioni comunali attraverso un approccio territoriale diretto.

? Cosa sapere Azione punta sulla partecipazione giovanile e sul radicamento territoriale nelle amministrative in Basilicata.. Il vice commissario Pace propone una rete tra comuni per superare l'isolamento regionale.. Azione Basilicata punta sulla partecipazione dei giovani e sulla creazione di una rete tra i comuni durante le prossime amministrative, come ribadito dal vice commissario regionale Pace in un messaggio rivolto a tutti i candidati e alle candidate coinvolte nei giochi elettorali. Mentre nei centri abitati si preparano i tavoli per il confronto, la linea tracciata da Pace non guarda solo ai singoli schieramenti, ma punta a misurare la tenuta della democrazia attraverso l’impegno concreto sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amministrative in Basilicata: la sfida di Azione tra giovani e territorio

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