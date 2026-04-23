Terrore digitale | giovani radicalizzati tra TikTok e piani di violenza

La polizia di Milano ha disposto i domiciliari per un giovane di 19 anni di Pavia, coinvolto in un’indagine su attività di radicalizzazione online. Dopo aver effettuato 15 perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato dispositivi elettronici e documenti. L’indagine si concentra sull’uso di piattaforme come TikTok, dove il ragazzo avrebbe avuto contatti con ambienti radicali e condiviso contenuti legati a piani di violenza.

? Cosa sapere La Digos di Milano dispone i domiciliari per un diciannovenne di Pavia dopo 15 perquisizioni.. Il gruppo pianificava attacchi fisici coordinati tramite chat su TikTok e Telegram.. La Digos di Milano ha disposto i domiciliari per un diciannovenne di Pavia dopo aver scoperto una rete di radicalizzazione digitale che intreccia simboli nazisti e messaggi violenti su piattaforme come TikTok e Telegram. L’indagine ha messo in luce un gruppo di giovani, lontani dalle vecchie strutture politiche tradizionali, che utilizzano i social per alimentare un’ideologia estrema. I ragazzi, cresciuti tra i flussi digitali, mescolano iconografia legata a Hitler con riferimenti all’Isis o a Hamas, trasformando la propaganda in un linguaggio di strada pronto alla collisione con la realtà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore digitale: giovani radicalizzati tra TikTok e piani di violenza Notizie correlate Giovani, gli psicologi: “Contro la violenza servono educazione affettiva e digitale”Firenze, 8 aprile 2026 - Il monito degli psicologi toscani sul preoccupante abuso della violenza, dopo la notizia che un 15enne aretino è finito... Terrore a Crema: 18enne semina violenza tra strada e ospedaleUn diciottenne di nazionalità colombiana è finito in manette a Crema dopo aver aggredito una donna, un agente di polizia e un operatore sanitario...