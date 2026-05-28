Tiafoe derubato della racchetta al Roland Garros | Vi prego ridatemela Vi regalo due biglietti

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il torneo del Roland Garros, un tifoso ha preso la racchetta di un giocatore e l’ha poi richiesta sui social media, offrendo in cambio due biglietti. La richiesta è stata condivisa online dopo l'episodio avvenuto in campo. Contestualmente, si è parlato anche dell'eliminazione di un altro giocatore, Jannik Sinner, con un commento proveniente dal campo.

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Un tifoso ruba la racchetta a Tiafoe al Roland Garros: scatta l'appello social. Poi il retroscena dal campo sull'eliminazione di Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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