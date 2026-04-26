Un attaccante di fama internazionale ha vissuto una carriera caratterizzata da numerosi trasferimenti tra club europei. Dopo aver concluso un periodo con l’Inter, è tornato al Chelsea, per poi essere coinvolto in un’esperienza a Napoli con l’allenatore. La sua presenza in diversi team ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, portando a riflessioni sulla stabilità e le scelte di un giocatore che ha attraversato vari ambienti nel corso degli anni.

Belgian gigolo. È Lukaku, uno che piace a tutte (le squadre). Le prende, le ama, le lascia. Che gran figlio di centravanti. Due mesi fa segnò un gol al Verona e si mise a piangere. Anche i giganti come lui hanno un cuore. E la faccia tosta per dire senza remore: “Prima di arrivare a Napoli ero morto”. (Qualcuno spieghi a Big Rom che il detto funziona al contrario: vedi Napoli e poi, semmai.). Nemmeno trenta giorni dopo quelle dichiarazioni da melò calcistico e a Napoli è scoppiato il caso: l’attaccante non si è più fatto vedere. Antonio Conte, uno con le spalle larghe, ha tirato dritto per la sua strada: per lui nessuno è intoccabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ti prende, ti ama, ti lascia: Lukaku, da Londra a Napoli storia di un traditore seriale

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