Oltre quarant’anni di carriera racchiusi in un disco. Esce Let X=X, il nuovo album live di Laurie Anderson insieme ai Sexmob, pubblicato da Nonesuch Records. Disponibile nei formati triplo Lp e doppio Cd, il progetto è stato registrato durante il tour del 2023 che ha visto l’artista americana affiancata dalla jazz band composta da Steven Bernstein, Briggan Krauss, Tony Scherr, Douglas Wieselman e Kenny Wollesen. Laurie Anderson & Sexmob saranno in concerto in Italia il 7 luglio a Umbria Jazz. Composto da 23 brani, Let X=X attraversa l’intera carriera di Laurie Anderson, rileggendo alcuni dei suoi pezzi più iconici in arrangiamenti completamente nuovi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Laurie Anderson: “Let X=X“. Quarant’anni di carriera

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