Laurie Anderson | Let X=X Quarant’anni di carriera

Da quotidiano.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre quarant’anni di carriera racchiusi in un disco. Esce Let X=X, il nuovo album live di Laurie Anderson insieme ai Sexmob, pubblicato da Nonesuch Records. Disponibile nei formati triplo Lp e doppio Cd, il progetto è stato registrato durante il tour del 2023 che ha visto l’artista americana affiancata dalla jazz band composta da Steven Bernstein, Briggan Krauss, Tony Scherr, Douglas Wieselman e Kenny Wollesen. Laurie Anderson & Sexmob saranno in concerto in Italia il 7 luglio a Umbria Jazz. Composto da 23 brani, Let X=X attraversa l’intera carriera di Laurie Anderson, rileggendo alcuni dei suoi pezzi più iconici in arrangiamenti completamente nuovi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Laurie Anderson: “Let X=X“. Quarant’anni di carriera
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Temi più discussi: Laurie Anderson, esce 'Let X=X' il disco live che ripercorre oltre 40 anni di carriera; Laurie Anderson: Let X=X. Quarant’anni di carriera; Playlist #157. Laurie Anderson, Lamante, Aldous Harding.

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