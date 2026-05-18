? Punti chiave Come cambiano i classici di Laurie Anderson con il suono dei Sexmob?. Perché la collaborazione con una jazz band trasforma brani iconici?. Chi ha curato l'estetica visiva di questo nuovo progetto musicale?. Quali nuovi strumenti definiscono la sonorità organica di questo album live?.? In Breve Album contiene 23 tracce registrate alla Brooklyn Academy of Music nel 2023.. Collaboratori Sexmob includono Steven Bernstein, Briggan Krauss, Tony Scherr, Douglas Wieselman e Kenny Wollesen.. L'artista ha ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award e la Stephen Hawking Medal nel 2024.. L'opera è disponibile in formato triplo vinile o doppio CD tramite Nonesuch Records. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laurie Anderson e Sexmob: il viaggio sonoro di Let X=X è online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Laurie Anderson: “Let X=X“. Quarant’anni di carriera

Quando le canzoni diventano quadri. Il viaggio sonoro di Mattia ConsonniUna serie di opere che tengono assieme musica e pittura, quadri in cui i vinili diventano materia prima da plasmare, modellare, integrare nella tela...

Laurie Anderson, esce 'Let X=X' il disco live che ripercorre oltre 40 anni di carriera(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Oltre quarant'anni di carriera racchiusi in un disco. Esce oggi Let X=X, il nuovo album live di Laurie Anderson insieme ai Sexmob, pubblicato da Nonesuch Records. Disponibile ... msn.com

Laurie Anderson: Let X=X. Quarant’anni di carrieraOltre quarant’anni di carriera racchiusi in un disco. Esce Let X=X, il nuovo album live di Laurie Anderson insieme ... quotidiano.net