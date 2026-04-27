Martedì 28 aprile alle 10 si terrà la presentazione della quarta edizione di “Pedalando sulle colline beneventane – Fountain Bike”, una manifestazione cicloturistica che si svolgerà nella zona della Rocca. La manifestazione unisce lo sport, il turismo lento e la promozione del territorio, coinvolgendo appassionati e visitatori. La presentazione avverrà in un luogo storico e panoramico, offrendo un'anteprima dell'evento che si svolgerà nelle colline circostanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Sport, turismo lento e valorizzazione del territorio si incontrano nella quarta edizione di “Pedalando sulle colline beneventane – Fountain Bike”, la cicloturistica che sarà presentata martedì 28 aprile alle ore 10.30 nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. L’iniziativa, inserita come seconda tappa del calendario “MTB South Experience”, si svolgerà il prossimo 10 maggio con partenza da Pietrelcina e attraverserà i territori di Pago Veiano e Pesco Sannita, in un percorso che unisce sport outdoor, paesaggio e identità rurale. Nata da un’idea dell’ Archeoclub d’Italia, la manifestazione punta a riscoprire e valorizzare le antiche fontane rurali, simboli della civiltà contadina, trasformandole in tappe di un itinerario che promuove il patrimonio ambientale e culturale delle aree interne.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pedalando sulle colline beneventane, torna la Fountain Bike: alla Rocca la presentazione della quarta edizione

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