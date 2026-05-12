Fernando Llorente | Alla Juve l'inizio con Conte è stato molto duro A Firenze volevano ammazzarci

Fernando Llorente ha parlato della sua esperienza alla Juventus, dicendo che l'inizio con l’allenatore Conte è stato molto difficile e che a Firenze ci furono episodi di forte tensione. Ha inoltre menzionato le finali perse come momenti ancora dolorosi, ma ha affermato di non voler cambiare nulla della sua carriera. La sua testimonianza è stata rilasciata a Fanpage.it.

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