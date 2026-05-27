Alla Galleria Gadarte la mostra personale The Inner Garden

Alla Galleria Gadarte è aperta la mostra personale The Inner Garden, che presenta dipinti e sculture dedicati al tema del misticismo. Le opere rappresentano il tentativo di superare la separazione per raggiungere l’unione, secondo il filo conduttore dell’esposizione. La mostra rimane visitabile fino alla fine del mese.

Il Giardino Interiore è una mostra di dipinti e sculture che ruotano attorno al misticismo. L'esposizione prende spunto da uno dei più antichi aneliti dell'anima: il desiderio di passare dalla separazione all'unione. Attraverso tradizioni lontane, poeti e mistici sono tornati più e più volte a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Gelatina e non solo alla Galleria Gadarte dal 21 al 27 novembre 2025 a Firenze

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