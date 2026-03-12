Jenny Guardiano ha recentemente iniziato una nuova relazione con Giovanni Tarantino, un giovane imprenditore noto per essere lontano dal settore dello spettacolo. La coppia sta insieme da alcuni mesi e lei ha dichiarato che lui la mette al primo posto in tutti i progetti. Jenny ha concluso la relazione precedente con il dj Tony Renda.

Chiusa la storia con il dj Tony Renda, Jenny Guardiano ha ritrovato la felicità al fianco del nuovo fidanzato Giovanni Tarantino, giovane imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo al quale è legata da alcuni mesi. Oggi l’ex volto di Temptation Island sarà tra gli ospiti del penultimo appuntamento settimanale con La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. La 28enne siciliana si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando all’edizione 2024 di Temptation Island, quando all’epoca partecipava al “viaggio nei sentimenti” con l’ex Tony Renda. Il loro rapporto che ha subito alti e bassi prima del documentario-reality, viveva momenti altalenanti anche nel corso del programma dal quale la coppia decideva di ricominciare un nuovo capitolo della loro storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Giovanni, il nuovo fidanzato di Jenny Guardiano: “Mi mette al primo posto in tutti i progetti”

