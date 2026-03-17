Oggi Jenny Guardiano è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona, dove ha parlato dei ritocchini estetici a cui si è sottoposta in passato. La showgirl ha ammesso di aver deciso di intervenire sul proprio aspetto per motivi di insicurezza, ma ha anche dichiarato di sentirsi pentita delle scelte fatte. La conversazione si è concentrata sui cambiamenti fisici e sulle emozioni legate a questa esperienza.

Jenny Guardiano è stata ospite oggi di Caterina Balivo a La volta buona, dove ha parlato dei ritocchini fatti in passato. L'ex volto di Temptation Island oggi si mostra al naturale ma prima di rimuovere tutto ciò che aveva fatto aveva esagerato. A causa del suo aspetto si è ritrovata sui social a fare i conti con feroci critiche e attacchi, ad un certo punto però si è resa conto che nemmeno lei si piaceva quando si guardava allo specchio. Jenny Guardiano si è ritoccata perché era insicura ma poi si è pentita: le rivelazioni dell'ex volto di Temptation Island Nel salotto di Caterina Balivo ha raccontato di aver fatto il primo filler quando aveva ventidue anni perché era insicura, col tempo però ha capito che non avrebbe potuto combattere la sua insicurezza in quel modo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Jenny Guardiano pentita dei ritocchini: “Mi sono rifatta per insicurezza ma…”

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