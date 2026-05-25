Un’ex concorrente del reality show su Amazon Prime Video ha mostrato supporto pubblico a Helena Prestes, una delle partecipanti alla prima edizione. La concorrente ha pubblicato un gesto social a favore di Prestes, senza ulteriori dettagli o commenti. La partecipante al reality è attualmente in gara nel programma, che ha debuttato di recente sulla piattaforma streaming. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato altri supporti o dichiarazioni da parte di altri partecipanti.

Helena Prestes è tra le concorrenti della prima edizione di The 50 Italia, il nuovo reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. La modella influencer insieme ad altri 49 concorrenti si mettono in gioco in sfide fisiche e mentali per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore del programma. A pochi giorni dall'uscita sulla piattaforma, la 35enne è già data come tra le possibili vincitrici della prima edizione della trasmissione. Helena Prestes si sta mettendo in mostra sia per le sue decisioni strategiche sia per come sta superando con facilità le prove. In queste ore, un'ex gieffina ha compiuto un gesto social nei confronti della compagna di Javier Martinez. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, ex gieffina fa il tifo per Helena Prestes: spunta un gesto social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Helena Prestes torna in Italia? L’ex gieffina fa uno spoiler in diretta socialHelena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello, ha condiviso un messaggio in diretta social che ha alimentato le speculazioni sul suo possibile...

Helena Prestes e il gesto che le fa onore: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes si trova attualmente in un periodo positivo sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Temi più discussi: Vale la pena guardare The 50, il nuovo reality di Prime Video? Al di là dell'insalata mista di concorrenti la novità c'è; The 50: Le pagelle di tutti i concorrenti dopo le prime 4 puntate: Helena Prestes domina, Valerio Scanu invisibile; Jhonatan Mujica di The 50: dal coming out e L’Isola, alla lista del GF Vip e l’ex fidanzato italiano; The 50 Italia, Federico Fusca rivela: Ecco cosa penso di Helena Prestes e Shaila Gatta.

The 50 Italia, Helena Prestes svela la sua strategia nel reality show: le dichiarazioniThe 50 Italia è il reality show appena uscito su Amazon Prime Video. Il nuovo programma vede 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo mettersi ... ilsipontino.net

Helena Prestes, retroscena The 50: finalista con Shaila, Tavassi, Fusca e DiamanteSul web stanno circolando i nomi dei cinque personaggi famosi che dovrebbero giocarsi la vittoria nella prima edizione italiana di The 50 ... it.blastingnews.com