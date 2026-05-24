Gianmarco Zagato ha dichiarato di essere molto interessato a Helena Prestes, protagonista di The 50 Italia, il reality appena uscito su Amazon Prime Video. Il programma coinvolge 50 personaggi del mondo dello spettacolo che si sfidano in diverse prove per ottenere un montepremi finale. Il format è ispirato a Squid Games e vede i partecipanti affrontare varie sfide per conquistare la vittoria.

The 50 Italia è il reality show appena uscito sulla piattaforma Amazon Prime Video. Il nuovo Squid Games italiano vede 50 personaggi del mondo dello spettacolo sfidarsi in alcune prove per vincere un montepremi finale. Tra i concorrenti di questa prima edizione del programma vi è Gianmarco Zagato, diventato popolare in Italia per il suo podcast Tavolo parcheggio. Durante le prime puntate di The 50 italia, l'uomo ha dimostrato di apprezzare particolarmente Helena Prestes, la quale si è messa in mostra sia per le sfide vinte che per le strategie che ha messo in atto. In un video apparso su X si sente Gianmarco Zagato dichiarare: "Helena Prestes è brava, mi piace. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Gianmarco Zagato pazzo di Helena Prestes: le parole

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