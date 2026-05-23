Antonella Elia ha commentato duramente Helena Prestes, definendola una “str*nza”. La frase è stata pronunciata durante una puntata di “The 50 Italia”, il nuovo reality show disponibile su Amazon Prime Video. Le prime puntate sono state trasmesse e hanno suscitato discussioni tra il pubblico italiano. La frase di Elia riguarda un episodio specifico all’interno del programma, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contesto esatto.

The 50 Italia è appena sbarcato su Amazon Prime Video. Le prime puntate del nuovo reality show stanno già facendo parlare gli italiani. Tra le protagoniste assolute del programma vi sono Antonella Elia ed Helena Prestes, che hanno dimostrato di non andare per niente d'accordo. L'ex fidanzata di Pietro Delel Piane è apparsa irritata nei confronti della modella brasiliana a causa di una scelta fatta nel corso del gioco. Tutto è iniziato quando Helena Prestes ha deciso di mandare a rischio eliminazione Eva Grimaldi, con la quale aveva stretto un rapporto d'amicizia all'interno del Grande Fratello 2024. L'atteggiamento non è piaciuto per nulla ad Antonella Elia, che ha attaccato l'ex gieffina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Antonella Elia ci va giù pesante su Helena Prestes: “E’ una str*nza”, cos’è accaduto

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