Antonella Elia ha commentato duramente una concorrente del Grande Fratello Vip, definendola “una m*rda”. La sua partecipazione al reality si è conclusa con la seconda posizione.

Antonella Elia è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello vip dove si è classificata in seconda posizione. La soubrette è tornata a far parlare di sé in questi giorni per la sua partecipazione a The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video registrato lo scorso settembre. In queste ore sono usciti i nuovi episodi del programma in cui 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo si sfidano in prove per vincere un montepremi da destinare ad uno spettatore. Antonella Elia è stata tra le eliminate del programma. Un'eliminazione che non è stata presa molto bene dalla donna, la quale ha definito i concorrenti rimasti di The 50 Italia "delle m*rde. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - The 50 Italia, Antonella Elia al veleno su Helena Prestes: “E’ una m*rda”, l’accaduto

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