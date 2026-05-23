Antonella Elia contro Helena Prestes a The 50 | Gatta morta viscida
Antonella Elia ha criticato duramente Helena Prestes durante le prime puntate di The 50 su Prime Video. La Elia si è rivolta all’altra concorrente chiamandola “gatta morta viscida” dopo che Prestes aveva deciso di eliminare Eva Grimaldi. La tensione tra le due si è fatta evidente, con Elia che ha espresso il suo disappunto pubblicamente. La puntata ha visto un clima teso tra le due concorrenti, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze di questa lite.
La scelta di Helena Prestes di mandare Eva Grimaldi a rischio eliminazione scatena la furia di Antonella Elia nelle prime puntate di The 50 su Prime Video. Clima già tesissimo a The 50. Nelle prime puntate del reality di Prime Video, Helena Prestes finisce nel mirino di Antonella Elia dopo aver salvato Valerio Mazzei e mandato Eva Grimaldi tra i concorrenti a rischio eliminazione. La showgirl non trattiene la rabbia e attacca duramente la modella brasiliana con parole destinate a far discutere. Su Prime Video sono state pubblicate le prime quattro puntate di The 50, il reality show registrato la scorsa estate che vede la partecipazione di ben cinquanta concorrenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Antonella Elia sbotta contro Helena Prestes a The 50
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