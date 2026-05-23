Antonella Elia contro Helena Prestes a The 50 | Gatta morta viscida

Notizia in breve

Antonella Elia ha criticato duramente Helena Prestes durante le prime puntate di The 50 su Prime Video. La Elia si è rivolta all’altra concorrente chiamandola “gatta morta viscida” dopo che Prestes aveva deciso di eliminare Eva Grimaldi. La tensione tra le due si è fatta evidente, con Elia che ha espresso il suo disappunto pubblicamente. La puntata ha visto un clima teso tra le due concorrenti, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze di questa lite.