Il prezzo del petrolio continua a oscillare in modo violento, con i mercati che restano in attesa di nuovi sviluppi. Lunedì si sono registrati segnali di forte incertezza, mentre le tensioni tra le due principali potenze mondiali hanno influito sui mercati delle materie prime. La volatilità dei prezzi ha messo in evidenza la fragilità delle quotazioni in un periodo di crescenti tensioni internazionali.

Petrolio sulle montagne russe con il conflitto Usa-Iran che lascia i mercati col fiato sospeso. Lunedì ad alta tensione sui mercati delle materie prime. Il prezzo del petrolio viaggia all'insegna della volatilità, in scia alle notizie e indiscrezioni sull'evolversi delle tensioni in Medio Oriente e sullo Stretto di Hormuz. Il focus è su cosa accade nelle trattative per un cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti. Dopo un inizio di giornata in cui le quotazioni avevano dato segni di cedimento, il mercato è andato in altalena con un rally del WTI (West Texas Intermediate), il greggio di riferimento americano, che nelle prime ore di scambi sui mercati aveva ceduto il 2% e ha poi invertito bruscamente la traiettoria girando in terreno positivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Prezzo del petrolio sulle montagne russe, mercati con fiato sospeso: gli scenari

Prezzo dell’oro ancora sulle montagne russe, nuovo calo a 4.900 dollari l’onciaIl prezzo dell'oro conferma la spiccata volatilità che ha mostrato nelle ultime settimane.

"Sulle montagne russe"Un dialogo a tratti melodico e meditativo, a tratti energico e impetuoso, tra due grandi strumenti.

Temi più discussi: I prezzi del petrolio e del gas potrebbero continuare a salire?; Prezzo del petrolio in calo (-2%) su attese per cessate il fuoco; I mercati europei aprono in ribasso mentre i prezzi del petrolio continuano a salire; Il petrolio chiude in volata a New York: +11,4%. Wall Street poco mossa.

Il prezzo del petrolio torna a salire (+0,22%) dopo la mancata treguaTorna a salire il prezzo del petrolio dopo la presentazione, da parte dell'Iran, di una sua controproposta che respinge la tregua avanzata dagli Usa. Il Wti del Texas, che in mattinata sulle attese di ... ansa.it

Carburanti, petrolio vicino a 120 dollari al barile: nuovi aumenti per benzina e dieselPrezzi carburanti in aumento in Italia: benzina in crescita e diesel sopra i 2 euro al litro, spinti dal rialzo del petrolio vicino ai 120 dollari e dalle tensioni internazionali ... adnkronos.com

Nel bailamme dei rincari del prezzo del carburante, provocati dalla chiusura dello stretto di Hormuz, Il taglio delle accise fino al primo maggio deciso dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sta mettendo definitivamente in ginocchio le stazioni di servizi facebook

Le Borse di oggi 6 Aprile. Prezzo del petrolio è in rialzo - la Repubblica x.com