Cina il salvataggio da brividi di due climber sulle montagne dello Yunnan
Due alpinisti sono rimasti bloccati su una scarpata del monte Daheishan, nella provincia dello Yunnan, in Cina. Un'operazione di salvataggio è stata avviata per recuperarli. La vicenda si è verificata in una zona montuosa nota per le difficoltà del terreno. I soccorritori sono intervenuti per mettere in salvo le due persone, che si trovavano in una posizione pericolosa.
Momenti di paura sul monte Daheishan, nella provincia dello Yunnan, in Cina, dove d ue alpinisti sono rimasti bloccati su una scarpata. L’incidente è avvenuto dopo che uno dei due, un uomo, ha battuto la testa contro una roccia, finendo in stato di semicoma e rendendo impossibile la discesa. A dare l’allarme alcuni turisti presenti nella zona. Immediato l’intervento delle squadre di soccorso, che hanno operato per circa sei ore con attrezzature specializzate. Prima è stata messa in salvo la donna, illesa, poi i soccorritori hanno allestito un sistema di funi per recuperare l’uomo ferito. Stabilizzato su una barella e trasportato in sicurezza, l’alpinista è stato successivamente ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono stabili.🔗 Leggi su Lapresse.it
Gabbiano abbattuto da una pallonata, il calciatore non ci pensa su due volte: salvataggio da brividiGabbiano abbattuto da una pallonata durante una partita in Turchia: un calciatore lo salva praticandogli il massaggio cardiaco in campo.
Dramma alle Rocchette: climber ferita, salvataggio in volo con PegasoUna climber è rimasta ferita dopo un impatto con la roccia alle 16 di lunedì 6 aprile, durante una sessione di arrampicata presso la falesia delle...