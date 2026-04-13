Due alpinisti sono rimasti bloccati su una scarpata del monte Daheishan, nella provincia dello Yunnan, in Cina. Un'operazione di salvataggio è stata avviata per recuperarli. La vicenda si è verificata in una zona montuosa nota per le difficoltà del terreno. I soccorritori sono intervenuti per mettere in salvo le due persone, che si trovavano in una posizione pericolosa.

Momenti di paura sul monte Daheishan, nella provincia dello Yunnan, in Cina, dove d ue alpinisti sono rimasti bloccati su una scarpata. L’incidente è avvenuto dopo che uno dei due, un uomo, ha battuto la testa contro una roccia, finendo in stato di semicoma e rendendo impossibile la discesa. A dare l’allarme alcuni turisti presenti nella zona. Immediato l’intervento delle squadre di soccorso, che hanno operato per circa sei ore con attrezzature specializzate. Prima è stata messa in salvo la donna, illesa, poi i soccorritori hanno allestito un sistema di funi per recuperare l’uomo ferito. Stabilizzato su una barella e trasportato in sicurezza, l’alpinista è stato successivamente ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono stabili.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, il salvataggio da brividi di due climber sulle montagne dello Yunnan

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