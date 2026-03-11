Libretti di risparmio titoli e depositi dimenticati nei cassetti | come riscuoterli? Risponde l’avvocato

Un avvocato spiega come recuperare libretti di risparmio, titoli e depositi dimenticati conservati in casa. La situazione riguarda anche somme lasciate in disparte per decenni, come nel caso di mille lire che, dopo più di sessant’anni, valgono circa 50mila euro. La guida fornisce indicazioni pratiche per chi si trovi a dover riscuotere questi beni dimenticati.

Margno (Lecco), 11 marzo 2026 – Mille lire che ora, più di sessant'anni dopo, valgono almeno 50mila euro. Le ha trovate, anzi ritrovate, Umberto Libassi, un attore di teatro di 72 anni originario di Margno, Valsassina, in provincia di Lecco, depositate su un libretto di deposito a risparmio nominativo della Cassa di risparmio di Trieste del 1963. È il classico libretto al portatore di una volta. Lo avevano aperto i genitori a suo nome quando era un bambino delle elementari, forse come regalo per qualche cerimonia, come si usava all'epoca: lui non ne sapeva nulla, e il libretto è finito in un baule dimenticato con vecchie scartoffie che ha aperto solo la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

