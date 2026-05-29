Le autorità delle Fiandre hanno concesso a Tesla il permesso di avviare test sulla guida autonoma. La notizia è stata comunicata dalla portavoce della ministra regionale, confermando l’autorizzazione. La casa automobilistica potrà quindi testare i veicoli a guida autonoma nelle strade della regione. La decisione arriva dopo una richiesta formale da parte dell’azienda, che ora può procedere con le prove ufficiali.

Tesla potrà testare il proprio sistema di guida autonoma supervisionata Fsd "Supervised" sulle strade delle Fiandre (regione del Belgio). Ad annunciarlo è la portavoce della ministra regionale delle Fiandre Annick De Ridder: la casa di Musk potrà cominciare il test non appena un'auto otterrà una targa e un'assicurazione, dunque forse già questa settimana. Da sottolineare che con il sistema Fsd, seppur a sterzare, accelerare e frenare sia direttamente l'auto, rimane sempre necessaria la presenza di un conducente che resti attento. Questo test che arriva a poche settimane dall'ok conferito all'Fsd dalle autorità olandesi, con i Paesi Bassi che sono così diventati il primo Paese dell'Unione europea ad approvare il sistema di guida autonoma di Tesla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla, arriva l'ok per testare la guida autonoma nelle Fiandre

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